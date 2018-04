Aufwendige Bergung Entgleister Güterzug blockiert weiter die Strecke München-Mühldorf

Nach dem Entgleisen eines Güterzugs am Umschlagbahnhof München-Riem ist die Bahnstrecke zwischen München und Mühldorf am Inn weiterhin gesperrt. Betroffen ist auch die S-Bahnlinie S2.

Der 400 Meter lange und mit Containern beladene Güterzug hatte in der Nacht auf Samstag den Umschlagbahnhof in Riem bei München gerade verlassen, als die Lokomotive an einer Weiche aus den Schienen sprang. Sie rutschte über den Bahnschotter, riss einen Oberleitungsmast um und blockiert vier Fahrspuren. Zwei Waggons hinter der Lok entgleisten ebenfalls. Verletzt wurde niemand.

Bergungsarbeiten laufen an

Experten der Deutschen Bahn, des Eisenbahnbundesamts und der Bundespolizei untersuchten am Wochenende die Unfallstelle, jetzt kann mit den Bergungsarbeiten begonnen werden.

Bahn: Behinderungen noch mehrere Tage möglich

Gestern Nachmittag rückte das Technische Hilfswerk an. Nach Bergung der Lokomotive und der Waggons müssen Oberleitung, Signalanlage und das ramponierte Gleisbett repariert werden. Dies könnte mehrere Tage in Anspruch nehmen. Zwischen München und Mühldorf ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Keine S2 zwischen München-Ost und Feldkirchen

Zwischen München-Ost und Feldkirchen können keine Züge fahren. Für die S2 heißt das: Zwischen Erding und Heimstetten verkehren nach Auskunft der Bahn zwei S-Bahnen im Pendelverkehr. Die S-Bahnen aus Richtung Petershausen/Altomünster fahren bis München-Ost und enden dort vorzeitig. Zwischen Trudering und Markt Schwaben setzt die Bahn Busse und Taxis ein.

Reisende in Richtung Erding sollen die Linien S4/S6 Richtung Ebersberg bis Trudering nutzen und dort in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Reisende in Richtung Innenstadt bittet die Bahn, mit dem Schienenersatzverkehr bis Trudering zu fahren und dort in die Linien S4/S6 Richtung Geltendorf/Tutzing umzusteigen.