Emmentaler Darum werden die Löcher im Schweizer Emmentaler immer seltener

Wie kommen die Löcher in den Käse?

Die großen Löcher in Käsesorten wie dem Schweizer Emmentaler entstehen durch Gärung bei der Reifung des Käselaibes. Dazu braucht es bestimmte Bakterien – und eine natürliche Verunreinigung durch Heupartikel, die früher ganz automatisch im Stall geschah. Urs Schlueter, Direktor von "Emmentaler Switzerland" erklärt es im Interview mit Bayern 1: "Wenn man Emmentaler produziert, braucht man Propionsäurebakterien und diese brauchen einen Ansatzpunkt, um sich anzuheften, damit sie wirksam werden. Und dieser Ansatzpunkt ist das Heublumenpulver. Das war früher im Stall natürlich da, weil der Heustock gerade neben den Kühen war. Die Verunreinigung war natürlich in der Luft, gelangte so in die Milch und in die Verarbeitung." Heute seien die Ställe und Milchsysteme immer sauberer, die wichtigen Heupartikel in der Milch fehlen und weniger Löcher sind die Folge.