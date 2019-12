EM 2020 Tickets für die Nationalmannschaft besorgen - so geht's

Dreimal spielt die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Vorrunde der EM in München. Es geht unter anderem gegen Frankreich und Portugal. So haben Sie eine Chance auf Tickets für die Europameisterschaft 2020.

Seit dem vergangenen Wochenende steht fest: Die Deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Vorrunde der EM mit echten Hochkarätern zu tun. Mit Frankreich und Portugal trifft "Die Mannschaft" auf den amtierenden Weltmeister 2018 und den amtierenden Europameister von 2016. Der dritte deutsche EM-Gegner wird erst am 31. März nach Ende der Playoff-Partien feststehen.

Alle drei Vorrundenpartien finden in München statt, Heimvorteil für Mannschaft und Fans also. An Tickets zu kommen, ist allerdings nicht so einfach.

Wie komme ich an EM-Tickets?

Eintrittskarten für die Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft bekommen Sie ausschließlich über die Homepage der Europameisterschaft. Zu finden hier unter euro2020.com.

Für alle drei Spiele stehen ab 4. Dezember, 14.00 Uhr, 12.000 Tickets exklusiv für deutsche Fans bereit. Das sind nicht sehr viele, aber wir erklären, wie es klappen kann.

Jeder Bewerber für die Tickets benötigt einen UEFA-Ticketaccount, den er bis zum 8. Dezember angelegt haben muss. Die Vergabe an die deutschen Fans läuft allerdings über den DFB, der wiederum eine Mitgliedschaft im DFB-Fanclub der Nationalmannschaft zur Bedingung macht. Informationen zur Mitgliedschaft bekommen Sie hier.

Die Tickets werden über ein Punktesystem vergeben. Wer länger Mitglied ist, dürfte bessere Chancen als andere Bewerber haben.

Neuere oder Nicht-Mitglieder können trotzdem Hoffnung haben. Es sind zusätzlich zu den 12.000 exklusiven deutschen Tickets noch 500.000 im Angebot, die ohne den DFB vergeben werden. Einzige Vorraussetzung: Der oben bereits erwähnte UEFA-Ticketaccount. Auch diese Tickets gibt es ab 4. Dezember, 14.00 Uhr.