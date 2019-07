Rock meets Pop Gigantischer Konzertabend in München

Das wird ein Spektakel: Gleich zwei Mega-Konzerte steigen am Freitagabend im Münchner Olympiapark.

In der großen Halle verabschiedet sich Elton John von seinem bayerischen Fans. Aktuell ist der "Rocketman" auf seiner letzten Tournee. Nach fast 50 Jahren auf der Bühne, tritt der britische Ausnahmekünstler nach dem Ende der "Farewell Yellow Brick Road" in den Konzert-Ruhestand.

Ein letztes Mal gastiert Elton John nun also in München. Wir sagen "Thank you very much, Sir Elton John!" und freuen uns auf das Konzert.

Konzert Elton John in München - Info und Tickets Freitag, 05.07.2019, München, Olympiahalle, 19.00 Uhr

Einlass ist ab 17.30 Uhr

Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Das zweite Konzert an diesem Freitagabend finden im Olympiastadion statt. Die amerikanische Rockband Bon Jovi spielt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in Europa.

Die aktuelle Tour konzentriert sich auf die Musik und die Songs, die Bon Jovi über 130 Millionen Albumverkäufe bescherten. Neben Klassikern wie "You Give Love A Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says You Can’t Go Home", "Always", "Have A Nice Day" oder natürlich "Livin‘ On A Prayer" kann die Band aus rund 95 Erfolgs-Songs wählen.

Wir freuen uns auf das Konzert im Münchner Olympiastadion.

Termin und Tickets Freitag, 05. Juli 2019 München, Olympiastadion

Einlass: 16.30 Uhr

Support Def Leppard: 18.30 Uhr

Konzertbeginn: 20.30 Uhr

Ende: 23.00 Uhr

BAYERN 1 Band

Doch damit noch nicht genug! Bereits ab dem Nachmittag (15.30 Uhr) spielt die BAYERN 1 Band die Konzertbesucher warm – im Biergarten am Coubertinplatz, also zwischen der Olympiahalle und dem Olympiastadion. Da ist der Eintritt natürlich frei. Ohne ein Ticket können Sie das ganze Gelände des Olympiaparks nutzen, mit Ausnahme von Halle und Stadion. Ein Besuch auf dem Tollwood lohnt sich auch immer. Aber: