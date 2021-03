Marcus Fahn will's wissen Ihre Eltern heißen Josef und Maria und sie ist ein Christkind

Herthas Eltern heißen Maria und Josef und sie wurde am 24.Dezember geboren

Das klingt fast schon zu verrückt, um wahr zu sein: Hertha R. aus Schönau am Königssee kam am 24.12.1939 in Stall einem heutigen Ortsteil von Bernhardswald auf die Welt. Damals stand dort ein Wirtshaus und ein Bauernhof. Doch damit noch nicht genug: Herthas Mutter heißt Maria und ihr Vater Josef. Eine himmlische Familie also.