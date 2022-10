Elektroheizung Was ist sparsamer: Heizlüfter oder Heizdecke?

Von Heizlüftern über Radiatoren, Konvektoren & Co. - angesichts der gestiegenen und noch steigenden Gas- und Energiepreise haben sich viele Menschen eine kleine elektrische Zusatzheizungsgeräte gekauft. Für den Notfall.

Das Problem: Heizen mit Strom ist extrem teuer. Und ineffektiv. Die Stiftung Warentest hat die Stromkosten für fünf verschiedene Arten von Elektroheizgeräten berechnet - angesetzt mit 4 Stunden täglichem Betrieb in einem Zeitraum von sechs Monaten. Die Spannbreite ist enorm: Zwischen 50 und 500 Euro fallen für eine Heizsaison an. Mit 50 Euro Spitzenreiter in Sachen Effizienz ist: Die gute alte Heizdecke!