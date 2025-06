Eiswürfel Zählen die eigentlich zum Getränk?

Zählen Eiswürfel zum Getränk?

"Definitiv nicht. Wenn man Wasser, Saft, Limonade oder andere Getränke wie Mischgetränke, Bier, Wein bekommt, dann wird das in ein Glas abgefüllt mit einem sogenannten Füllstrich. Dieser Füllstrich bezeichnet die Getränkemenge – ohne irgendwelche anderen Dinge, die man hineingeben kann, wie Zitronenscheiben, Rosmarinstängel oder Schaum und ähnliche Zusätze. Die zählen nicht zur eigentlichen Getränkemenge."

Was kann ich tun, wenn wegen der Eiswürfel zu wenig Getränk im Glas ist?

Dann kann man sich nachschenken lassen: "An den Gläsern, die in der Gastronomie verwendet werden, gibt es immer einen Füllmengenstrich. Der muss, wenn Eiswürfel im Glas sind, deutlich überschritten sein. Ist das nicht der Fall, hat man tatsächlich auch das Recht, sich nachschenken zu lassen, weil man bezahlt ja auch eine entsprechende Getränkemenge", sagt Anja Schwengel-Exner.

Gehören Eiswürfel bei Cocktails mit zum Getränk?

Bei Cocktails oder Milchmixgetränken wie Milchshakes ist die Situation eine ganz andere: "Wenn Sie einen Cocktail bestellen, dann ist häufig das Eis ja schon Bestandteil des Getränks und es sind mehr als drei Zutaten. Da gilt das Ganze dann nicht. Da gibt es dann auch in der Regel keinen Eichstrich, der da aufgefüllt ist. Da ist es dann tatsächlich so, dass das Eis dann dazu zählt", sagt unsere Expertin. "Auch bei einem Milchshake hat man ja auch oft mal Eis mit drin. Das sind Getränke, die davon ausgenommen sind."

