Einreise Österreich Was jetzt bei der Reise nach Österreich gilt

Einreise Österreich - Einreiseformular

Was gilt für Pendler nach Österreich?

Durchreise Österreich

Maskenpflicht Österreich

Laut dem österreischen Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Stand: 05.4.2022) ist in Österreich generell in allen geschlossenen Räumen an öffentlichen Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im gesamten Handel, bei körpernahen Deinstleistungen, in der Gastronomie, der Beherbergung, in Sportstätten, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie an Arbeitsorten, in Alten- und Pflegeheimen und auch in allen Krankenanstalten das Tragen einer FFP-2-Maske verpflichtend.

Welche Corona-Regelungen sonst noch in Österreich gelten: Aktuelle Maßnahmen Österreich