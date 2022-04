Einreise Italien Welche Regeln gelten für die Einreise nach Italien?

Das ausgefüllte dPLF muss entweder ausgedruckt auf Papier oder digital auf dem Handy vorgezeigt werden. Vor Ort ausfüllen wird nur in Notfällen (etwa bei technischen Problemen) gestattet, darauf weist die Italienische Botschaft Berlin hin.

Zudem müssen Sie, wenn Sie geimpft sind, das der europäischen Regelung entsprechende Digitale Covid-Zertifikat der EU, einen Genesenennachweis oder den gelben Impfpass in Papierform vorlegen, um zu bestätigen, dass Sie entweder

Ungeimpfte müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder einen negativen Antigen-Tests (maximal 48 Stunden alt) vorweisen können, sonst müssen sie für fünf Tage in Quarantäne.

Ungeimpfte Kinder zwischen 6 und 18 Jahren müssen einen negativen Test (Antigen- oder PCR-Test) vorweisen; müssen aber nicht in Quarantäne, wenn sie mit einem Erziehungsberechtigtem reisen, der nicht in Quarantäne muss.

Die Italienische Botschaft in Berlin weist auf ihrer Website ausdrücklich darauf hin, dass die in Deutschland ausgestellten digitalen Covid-Zertifikate auch "in Italien direkt gültig (und für alle Zwecke anerkannt)" sind.