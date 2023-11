Gehäkelte Eiermützchen Kind gibt diese süßen Eiermützchen zurück

Süße gehäkelte Mützchen wärmen die Frühstückseier in Christine Stieglbauers kleinem Café am Tegernsee. Doch plötzlich sind einige davon verschwunden - bis ein hinreißender Brief in Kinderschrift ankommt.