Eier Rückruf Salmonellen-Gefahr bei diesen Eiern

Diese Eier sind betroffen

Bei Freiland-Eiern der Firma Inter-ovo GmbH sind Salmonellen gefunden worden. Sie kamen auch in Bayern in den Verkauf. Vom Verzehr sowie von der Zu- und Verarbeitung der betroffenen Eier werde abgeraten, hieß es. Kunden könnten die Eier auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Supermärkten zurückgeben. Es geht um Freiland-Eier, die bei Netto, Rewe, Norma, Penny und Edeka verkauft worden sind und die diesen Stempelaufdruck haben:

1-DE-0353974

Nur Eier mit diesem Aufdruck sind betroffen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Eier liegt zwischen 29. April und 20. Mai 2018. Auch in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland- Pfalz und im Saarland wurden die Eier verkauft.

Salmonellen in Eiern - betroffene Artikel

Gutsglück Eier 10 frische Eier aus Freilandhaltung (Norma), Mindesthaltbarkeitsdaten 29.04.2018 und 20.05.2018

(Norma), Mindesthaltbarkeitsdaten 29.04.2018 und 20.05.2018 Vom Land 10 frische Eier aus Freilandhaltung (Netto Markendiscounter) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.05.2018, 06.05.2018, 10.05.2018, 12.05.2018 und 20.05.2018

(Netto Markendiscounter) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.05.2018, 06.05.2018, 10.05.2018, 12.05.2018 und 20.05.2018 Columbus 10 Eier aus Freilandhaltung (Penny) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.05.2018

(Penny) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.05.2018 Gut & Günstig 10 Eier aus Freilandhaltung (Edeka) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.05.2018, 10.05.2018 und 13.05.2018

Nach dem Rückruf von Freilandeiern wegen eines Salmonellen-Befalls ist bisher unklar, wie viele Eier verunreinigt worden sind. Die betroffenen Eier stammen aus einem Stall mit etwa 18 000 Hühnern, sagte ein Sprecher der Inter-ovo GmbH am Dienstag in Waiblingen bei Stuttgart.

Servicetelefon für Kunden zu verunreinigten Eiern

Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice der Inter-ovo GmbH unter den Service-Nummern:

0177/4492980 und 0172/7111520

(Montag bis Sonntag von 8–20 Uhr) oder unter der E-Mail-Adresse info@inter-ovo.de.

Salmonellen - Symptome?

Eine typische Salmonellen-Infektion führt zu Übelkeit, Kopfweh, Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall und manchmal zu Erbrechen. Besonders bei kleinen Kindern, immungeschwächten oder chronisch kranken Menschen können Salmonellen durch den Flüssigkeitsverlust gefährlich werden. Sehr schwere Verläufe sind allerdings selten, bei 5 Prozent der Patienten kommt es allerdings zu einem schweren Verlauf der Infektion.

