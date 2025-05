Ehering gefunden Wer vermisst schon so kurz nach der Hochzeit den Ring?

Bayern 1 Hörerin Tanja bat uns um Mithilfe. Sie schrieb uns an: "Ich habe Mitte Mai auf der Arberseewand Wanderung einen Ehering gefunden. Bisher hat sich trotz Aufrufen auf Insta und Facebook noch niemand gemeldet.



Könntet Ihr das irgendwie in Eurem Radioprogramm oder hier auf Insta publik machen?

Wäre sehr schade, wenn der Ring nicht mehr zu seinem Eigentümer zurückkehrt, zumal das Hochzeitsdatum erst knapp 3 Wochen zurückliegt." Den goldenen Ring, um den es sich handelt, sehen Sie hier. Geheiratet wurde am 2.5.2025.