Bislang keine Verletzten Dunkle Rauchwolken: Vollbrand eines Wohnhauses in Bayreuth

Dunkle Rauchwolken über Bayreuth: In der Nähe des Bayreuther Bahnhofs ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei befinden sich keine Personen mehr in dem Haus. Wegen der Rauchentwicklung sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Feuerwehr ist vor Ort

Das Gebäude befindet sich an der Ecke Bürgerreuther Straße/Goethestraße. Der Brand ist am Nachmittag gegen 15.30 Uhr ausgebrochen. Aktuell sind mehrere Bayreuther Feuerwehren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz und löschen den Dachstuhl per Drehleiter von oben.

Starke Rauchentwicklung

Um das Haus herum steht ein Baugerüst, der Dachstuhl wurde vermutlich saniert. Das Gebiet ist großräumig abgesperrt, der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Bei dem Brand war die Rauchentwicklung zunächst so stark, dass die Rauchwolken kilometerweit sichtbar waren.