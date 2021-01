Dünnes Eis Hält das Eis? Und warum macht es Geräusche?

Wie dick sollte die Eisfläche sein?

Warum macht das Eis Geräusche?

"Dass Eis Geräusche von sich gibt, das weiß jeder, der schon einmal einen Eiswürfel in ein Getränk geworfen hat. Es knistert und knackt. Und im Großen passiert das auch auf einem zugefrorenen See: Beim zugefrorenen See herrschen in der Regel über dem Eis meist niedrigere Temperaturen als unter dem Eis.

Die Luft oberhalb der Eisschicht ist frostig mit einer Temperatur unter null Grad, unten weist das flüssige Wasser noch Plusgrade auf. Durch die unterschiedlichen Temperaturen zieht sich die Eisoberfläche, die in thermischem Kontakt mit der kalten Luft steht, stärker zusammen als die untere, wärmere Eisschicht. Es kommt zu Materialspannungen im Eis und es bilden sich Risse, die ein kurzes Knackgeräusch verursachen.



Physikalisch stellt dieses Knackgeräusch ein Wellenpaket dar, das sich aus Schallwellen mit ganz unterschiedlichen Frequenzen zusammensetzt. Schallwellen unterschiedlicher Frequenz breiten sich im Eis jedoch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus (Dispersion).

Je höher die Frequenz, also die Tonhöhe ist, desto schneller breiten sich die Schallwellen im Eis aus. Aufgrund dieser Dispersion verändert sich das Knackgeräusch auf dem Weg von der Quelle, dem Ort seiner Entstehung, zum Empfänger. Das Wellenpaket ändert seine Form, es wird verbreitert und auseinandergezogen. Ein genügend weit entfernter Beobachter hört statt eines Knackens ein "piuuh", d.h. er nimmt in schneller Abfolge zuerst hohe und dann immer tiefere Frequenzen bzw. Töne wahr."