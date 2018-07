In Baustelle gekracht Drei Verletzte bei illegalem Autorennen in Nürnberg

Ein Unfall mit drei Verletzten in Nürnberg am Wochenende geht offenbar auf ein illegales Autorennen zurück. Einer der beiden Fahrer stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und kam erst im Bereich einer Baustelle zum Stehen.

Ein Unfall mit drei Verletzten in Nürnberg am Wochenende geht offenbar auf ein illegales Autorennen zurück. Nach Zeugenangaben hatten sich ein roter Golf und ein schwarzer Audi am frühen Samstagmorgen (14.07.18) ein Rennen über den Nürnberger Rathenauplatz geliefert, teilte die Polizei mit. Beide Autos seien mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Norden gefahren, bis sich die Fahrbahn an der Bayreuther Straße wegen einer Baustelle auf eine Spur verengte.

Zweiter Fahrer flieht nach Unfall

Dort prallte der Audi auf ein vor der Baustelle abgestelltes Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bauzaun, mehrere Baustellenleuchten und Steinstapel, so die Polizei. Die drei 22 bis 28 Jahre alten Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus, der Golf-Fahrer flüchtete. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrerflucht und verbotenem Autorennen.