Walchensee, Tegernsee, Drachensee Drei Menschen sterben bei Badeunfällen in Bayern

Tödliche Unfälle in bayerischen Seen: Eine Frau, die gestern im Walchensee zunächst aus 16 Metern Tiefe gerettet wurde, ist nun im Krankenhaus gestorben. Im Tegernsee sowie im Drachensee im Bayerischen Wald ertranken zwei Männer.

Unglück am Walchensee im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen: Wie die Polizei berichtet, war eine 76 Jahre alte Frau aus München am Samstag in dem Gebirgssee schwimmen gegangen, als sie in Not geriet und um Hilfe rief. Andere Badegäste verständigten sofort die Wasserwacht. Taucher konnten die Frau aus 16 Metern Tiefe retten, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist die Frau in der Nacht auf Sonntag gestorben.

Der Walchensee zählt zu den größten Alpenseen Bayerns. Wegen seines klaren Wassers ist er ein beliebtes Bade- und Tauchrevier.

Mann ertrinkt im Drachensee

Auch im Landkreis Cham kam für einen Mann jede Hilfe zu spät. Nach Polizeiangaben badete der 41-Jährige am Samstag im Drachensee bei Furth im Wald. Als er unerwartet unterging, befand er sich der Mann aus Tschechien etwa 30 Meter vom Ufer entfernt. Freunde und andere Badegäste, die sofort nach ihm suchten, fanden ihn nicht.

Etwa eine Stunde später bargen Taucher den Mann. Der Versuch, ihn zu reanimieren, musste ohne Erfolg abgebrochen werden.

Kölner stirbt nach Bad im Tegernsee

Im Tegernsee im oberbayerischen Landkreis Miesbach war bereits am Freitag ein Mann ertrunken. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, war der 67-Jährige mit seiner Lebensgefährtin im Tegernsee bei Bad Wiessee beim Baden. Den Angaben zufolge hatte die Frau den See bereits wieder verlassen, als sie bemerkte, dass ihr Partner leblos im Wasser trieb. Helfer konnten den Mann sofort bergen und in ein Krankenhaus bringen. Dennoch starb er dort noch am selben Tag.