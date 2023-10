Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Skurrile Fakten zum Weihnachtsklassiker

Am 1.November 1973 lief "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in den Kinos an. Zunächst in Tschechien, der DDR und 1974 auch in Westdeutschland, so das Bundesarchiv. Schon bald eroberte der Märchenfilm auch weitere Länder und wurde zum Weihnachtsfilm-Klassiker. Gedreht wurde "Drei Haselnüsse für Aschenbröder" vor allem in Tschechien, aber auch in Deutschland - wie in Sachsen rund um Schloss Moritzburg bei Dresden.

Hochzeitsanträge auf der Treppe von Schloss Moritzburg

Die Original-Drehorte von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind nach wie vor Attraktionen: die Wasserburg "Švihov" (auf deutsch "Schwihau") im Böhmerwald, die Filmstudios "Barrandov" in Prag und "Babelsberg" in Potsdam oder eben Schloß Moritzburg bei Dresden.

Die Treppe von Schloss Moritzburg, auf der Aschenbrödel ihren Schuh verliert,

ist bis heute ein beliebter Ort für Heiratsanträge.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Cast" - Sprachmix

Der Märchenfilm wurde mit deutschen und tschechischen Schauspielern besetzt: Libuše Šafránková spielte das Aschenbrödel, Pavel Trávníček den Prinz, der König wurde von Schauspieler Rolf Hoppe (aus der damaligen DDR) dargestellt, und Karin Lesch spielte die Königin. Aschenbrödels böse Stiefmutter wurde von Carola Braunbock gespielt und ihre tschechische Kollegin Daniela "Dana" Hlaváčová mimte die böse Stiefschwester.



Am Set spielten die Schauspielerinnen und Schauspieler jeweils in ihrer Muttersprache - so mussten später bei der Synchronisation für die tschechische Version nur die deutschen Darsteller und Darstellerinnen synchronisiert werden und für die deutsche, nur die tschechischen Schauspieler und Schauspielerinnen. Praktisch.

Die doppelten Pferde in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Während der Dreharbeiten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wütete die Maul- und Klauenseuche. Deswegen konnten die an ihre Schauspieler gewöhnten Pferde nicht so einfach über die deutsch-tschechische Grenze hin- und her-transportiert werden.

So sieht man im Film bei den in Tschechien gedrehten Szenen gern mal ein anderes Pferd, als bei den in Deutschland gedrehten.

"Tre nøtter til Askepott" - Aschenbrödel auf Norwegisch

Selbst in Norwegen ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein Dauerbrenner. Dort heißt er "Tre nøtter til Askepott" und wird von einem einzigen männlichen Sprecher, der als Erzähler fungiert, synchronisiert. Sie erinnern sich an die Szene mit sterbenden Fuchs im Schnee? In der norwegischen Fassung wurde diese gestrichen.

Fischmehl statt Schnee

In jenem Winter, in dem "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht wurde, lag in Sachsen rund um das Schloss Moritzburg nicht eine Schneeflocke. Deswegen musste Kunstschnee herhalten. Der wurde damals für Filmzwecke aus Fisch-Mehl hergerstellt, und das muss bestialisch gestunken haben. Wenigstens spielten die Szenen in den Wäldern und auf den Feldern in echter, wohlriechender Winterlandschaft.

Ballkleid aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Diebstahl