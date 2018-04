Schwerer Unfall bei Frasdorf Dramatisches Ende eines Motorradausflugs

Das Fahrzeug erfasste beim Einbiegen in die Staatsstraße 2039 von Frasdorf nach Aschau den 23-jährigen Motorradfahrer aus Wasserburg frontal, er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der folgende Biker, ein 24 Jahre alter Mann, prallte seitlich in das Auto - dabei wurde der Wasserburger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Die weiteren drei Motorradfahrer konnten rechtzeitig bremsen und blieben unverletzt. Der 22-jährige Pkw-Fahrer aus Frasdorf erlitt leichtere Verletzungen. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.