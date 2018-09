Dienstfahrrad Wie funktioniert Dienstradleasing?

Wie kommen Sie täglich in die Arbeit? Die umweltfreundlichste Alternative wäre natürlich das Fahrrad und genau deshalb bieten immer mehr Firmen Dienstfahrrad-Leasing an. Was steckt dahinter? Unser Umweltkommissar ermittelt.

Drohende Fahrverbote in Innenstädten, täglichen Staus im Berufsverkehr und ständig zuspätkommende Züge, S- und U-Bahn - Es gibt viele Gründe, weshalb immer mehr Menschen mit dem Fahrrad zu Arbeit fahren. Der Fahrradmarkt boomt und das liegt vor allem an den Pedelecs und E-Bikes. Allein 2017 wurden in Deutschland 700.000 Fahrräder mit zuschaltbarem Elektromotor verkauft. Dabei kann ein hochwertiges und gut verbautes E-Bike, mit leistungsstarkem Motor bis zu 3000€ kosten. Und auch bei „normalen“ Fahrrädern, im hochpreisigen Segment, sind 1.000 Euro keine Seltenheit.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit günstig an sein Wunsch-Fahrrad zu kommen: Das Dienstrad-Leasing. Arbeitnehmer leasen Fahrräder bei ihrem Arbeitgeber und dürfen es auch privat benutzen.

Was ist Dienstrad-Leasing?

Viele große Unternehmen wie SAP, die Deutsche Bahn, REWE oder jetzt auch BMW bieten ihren Mitarbeitern Dienstrad-Leasing an. Aber auch oder gerade für mittelständische Unternehmen ist das Modell eine Möglichkeit ihren Mitarbeitern ein gewisses Extra zu bieten.

Der Durchbruch kam 2012 durch die so genannte 1-Prozent Regelung, die auch für Diensträder gilt. Das bedeutet: Dienstfahrräder werden steuerlich weitgehend wie Dienstautos behandelt. Wenn also ein Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber ein Firmenfahrzeug (in diesem Falle ein Firmen-Fahrrad) zur Verfügung gestellt bekommt, dann muss er es üblicherweise als geldwerten Vorteil versteuern. Die Höhe der Versteuerung richtet sich nach dem Kaufpreis.

Ein Prozent davon wird dem Mitarbeiter von seinem Bruttogehalt monatlich quasi abgezogen. Weniger Bruttolohn bedeutet aber auch weniger Steuern, so dass unterm Strich ein absoluter Vorteil für den Mitarbeiter beim Dienstrad-Leasing entsteht. Man spricht von einer Entgeltumwandlung. Der Mitarbeiter spart sich Steuern und Sozialabgaben und je nach Steuerklasse und Kinderfreibeträgen kostet das Wunschfahrrad bis zu 30 Prozent weniger, im Vergleich zum direkten Kauf. Meist wird das Dienstrad in 36 gleichen Monatsraten bezahlt. Am Ende können die Arbeitnehmer ihr Dienstrad dann zum Gebrauchtpreis übernehmen.

Beispielrechnung

Angenommen ein Pedelec kostet 2.000 Euro und der Arbeitnehmer verdient etwa 3.500 Euro brutto. Dann werden zwar für dieses Dienstfahrrad monatlich gut 55 Euro vom Bruttogehalt abgezogen (Umwandlungsrate), unterm Strich, also netto verdient der Mitarbeiter, nach Abzug aller Steuern, aber nur knapp 37 Euro weniger. Nach Berechnungen des Leasinganbieters spart der Mitarbeiter über die gesamte Laufzeit etwa 25 Prozent des Kaufpreises des Pedelec.

Der Markt boomt

Auch wenn es keine wirklich verlässlichen Zahlen gibt, dürften mittlerweile etwa zwischen 200 000 und 300 000 Diensträder in Deutschland unterwegs sein.

Auch die Zahl der Anbieter ist sprunghaft angestiegen. Neben dem Freiburger Anbieter „Jobrad“, sozusagen der Pionier der Branche, gibt es viele andere Unternehmen, wie die Münchner „Company Bike Solutions“, die Hamburger IKB-Leasing oder „Eurorad“ aus Köln.

Diese Anbieter verdienen zwar nicht am Dienstfahrrad selbst, der Arbeitgeber zahlt nämlich nichts für deren Angebot, allerdings steht hinter dem Konzept ein gewisser verwaltungstechnischer Aufwand. BMW brauchte beispielsweise knapp ein Jahr von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung. Hier unterstützen die Leasing-Anbieter den Arbeitgeber. Außerdem bringen sie Fahrradhändler und Kunden zusammen. „Jobrad“ aus Freiburg wirbt beispielsweise damit, dass etwa 5.000 Fachhändlern zum Netzwerk gehören. Auch Reparaturen, Inspektionen oder eine Diebstahl- bzw. Vollkaskoversicherung werden über die Leasing-Anbieter geregelt. Die meisten Anbieter legen einen Mindestkaufpreis fest. Bei „Jobrad“ muss das Dienstrad beispielsweise mindestens 749 Euro kosten. Alles darunter würde den verwaltungstechnischen Aufwand nicht decken.

Vorteile für beide Seiten

Der Arbeitgeber hat steuerliche Vorteile. Er kann den Kauf eines hochwertiges Fahrrad als Dienstfahrzeug für Mitarbeiter von der Steuer absetzen, wie auch die laufenden Kosten als Betriebsausgaben. Zusätzlich sind seine Mitarbeiter fit und fehlen – laut Studien – im Schnitt einen Tag weniger pro Jahr wegen Krankheit. Und natürlich gibt es so auch viel mehr freie Mitarbeiterparkplätze.

Die Arbeitnehmer profitieren in vielerlei Hinsicht. Sie dürfen ihr Dienstfahrrad nicht nur für den Weg zur Arbeit und zurück, sondern auch privat nutzen. Anders als beim Dienstwagen müssen sie außerdem für den Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz, keinen Aufschlag von 0,03 Prozent pro Entfernungskilometer versteuern (bei E-Bikes und S-Pedelecs, die schneller als 25 Stundekilometer fahren jedoch schon). Jeder Entfernungskilometer zur ersten Arbeitsstätte, kann außerdem mit 30 Cent als Entfernungspauschale in der Steuererklärung geltend gemacht werden.

Am Ende wären mehr Dienstfahrräder ein Gewinn für alle, denn wenn mehr Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, dann wird so der Verkehr in den Innenstädten entlastet. Es entsteht weniger Lärm und weniger Abgase.

Fallstricke

Auch wenn es bei dem Konzept Dienstrad-Leasing offenbar nur Gewinner gibt, sollten Sie ein paar Details beachten: Lesen Sie den Leasingvertrag ganz genau. Im Leasingvertrag für den Arbeitnehmer sollte keine Kauf-Option enthalten sein. Für das Finanzamt wäre der Mitarbeiter sonst möglicherweise ein wirtschaftlicher Leasingnehmer. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge müssten dann nachbezahlt werden.

Wenn Leasinganbieter versprechen, dass das Dienstrad nach Ablauf des Leasingvertrags besonders günstig vom Arbeitnehmer übernommen werden kann, ist das nicht unbedingt ein Schnäppchen. Entspricht der Kaufpreis nicht dem Geldwert des Fahrrads, kann das Finanzamt die Differenz schon mal nachträglich versteuern. Dadurch schrumpft natürlich der Steuervorteil, den der Arbeitnehmer durch das Dienstrad-Leasing erzielt hat.

Gewerkschaften stehen dem Dienstrad-Leasing eher ablehnend gegenüber, auch wenn ihre Mitglieder sich das Angebot oft in ihren Betrieben wünschen. Prinzipiell gewähren sie die Entgeltumwandlung nur, wenn Mitarbeiter übertariflich bezahlt werden. Auch weil sie befürchten, dass das nur der Auftakt für weitere Lohnumwandlungen sei. Bei einem Dienstrad, das um die 2.000 Euro kostet, rechnen Gewerkschaften vor, dürfte auch die Rente um etwa 4 oder 5 Euro sinken, da ja in den drei Jahren des Leasings-Vertrags weniger einbezahlt worden sei.