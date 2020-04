Dicke Bohnen Rezept für Pasta mit Bohnen

Hülsenfrüchte sind gesund. Deshalb ist diese Pasta mit dicken Bohnen eine herrliche Abwechslung zu den klassischen Nudelgerichten. BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann verrät, wie Sie die Bohnen am besten zubereiten.

400g Penne (oder andere "kurze" Nudelsorten)

2 Zwiebeln

1kg dicke Bohnen (ergibt ca. 300g Bohnenkerne)

50g frischer Meerrettich

300ml Brühe

100g Butter

200g Frischkäse

100g Parmesan

1 Prise Bohnenkraut, getrocknet

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Die Schoten der Bohnen mit den Händen aufbrechen und mit den Fingern die Kerne aus der Schale pulen. Die Bohnenkerne in einem Topf mit kochendem Salzwasser etwa 20 Sekunden blanchieren, herausnehmen, gut in Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Anschließend die Kerne einzeln mit einem kleinen Messer einritzen und das zarte Innere aus der weißen Haut vorsichtig herausdrücken.

Die Pasta in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsangabe bissfest kochen und kurz abtropfen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln Schälen, in feine Würfel schneiden und in einer großen, beschichteten Pfanne, bei mittlerer Hitze, auf dem Herd mit einem Löffel Butter glasig anschwitzen.

Zwiebeln mit Brühe ablöschen, aufkochen und die restliche Butter unterrühren. Bohnenkerne zugeben und unter gelegentlichem Rühren leicht "cremig" einkochen lassen. Soße mit Salz, frisch geriebenem Meerrettich und etwas getrocknetem Bohnenkraut abschmecken und die Pasta unterschwenken.

Reichlich Parmesan fein darüber reiben, auf Tellern verteilen, einige Nocken Frischkäse darauf setzen, mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen und servieren.

