Der Podcast für ein besseres Leben Leben ist das, was passiert

Wir finden Lösungen für Ihre Probleme: Wir hören Ihnen zu und geben Rat, denn unsere Expertin Bettina Brockmann kommt aus der Praxis und hat tagtäglich mit emotionalen Achterbahnfahrten zu tun - die eben nicht nur Teenagern vorbehalten sind: Auch mit 40, 50, 60 kann es zu Turbulenzen kommen - und genau darüber redet Robert Urban von BAYERN 1 mit der Paar- und Familientherapeutin Bettina Brockmann.

Wann läuft der Podcast?

Jede Woche montags gibt es eine frische Episode vom "Podcast für ein besseres Leben" - und zwar nur im Netz oder in unserem Podcastcenter, natürlich kostenlos.

Die beiden sprechen über Probleme in langen Partnerschaften, Seitensprünge, Ehekrisen und darüber, wie es sich anfühlt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Sie reden darüber, wie es gelingt, die eigenen Wünsche Realität werden zu lassen. In 10- bis 15-minütigen Folgen gibt die Paar- und Familientherapeutin Bettina Brockmann Tipps und erklärt, was sich hinter Krisen und Problemen oft verbirgt. Hören Sie mal rein!