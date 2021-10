Der Online Tipp am Samstag Trend: Selfie Room öffnet in Mailand

15 Euro pro Nase kostet eine Stunde im Mailänder Selfie Room. In dieser Stunde kann man mit ganz verschiedenen Kulissen Bilder machen, bis das Smartphone raucht. Bisher gibt es Selfie Rooms in den USA, London, Kiew, Dubai. Jetzt können sich Instagram-Fans auch in Mailand austoben. Ein großer Spaß - egal, ob klassische Selfies oder Fotoshootings mit Freunden oder Familie.

Fotograf Federico Lamastra hat den Selfie Room in Mailand gestaltet. Er sagte einem Online-Medium in Italien: "Bis jetzt ist niemand alleine gekommen, sondern immer in Gesellschaft, mindestens zu zweit." Und er hat beobachtet: "Jemand kommt rein und behauptet, er sei Begleitung, wird aber dann von der Atmosphäre gepackt und fängt selbst an zu posen." Den SelfieRoom in Mailand kann man auch für Kindergeburtstage oder eigene Musikvideos mieten.