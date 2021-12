Deko Melts Wie verarbeitet man die Schmelzdrops?

Kennen Sie Deco Melts oder Candy Melts? Das sind farbige Glasuren in Form von kleinen Plättchen, die man einfach portionieren, schmelzen und dann zum Dekorieren verwenden kann. Zu kaufen gibt's die in jeder halbwegs gut sortierten Backabteilung im Supermarkt (und zur Not auch online). Damit lassen sich zum Beispiel ratzfatz und ohne großen Aufwand sehr süße und sehr dekorative kleine Christbäumchen herstellen: