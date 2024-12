David Garrett Gewinnspiel David Garrett - so nah wie noch nie

VIP-Tickets gewinnen

Erleben Sie David Garrett so nah wie noch nie. Bei seinem Konzert im Rahmen der Millennium Symphony Tour in der Münchner Olympiahalle am 20. März 2025. Wir möchten Sie herzlich dazu einladen: Sie sehen die Show auf den besten Plätzen in einer der ersten drei Reihen. Vorher treffen Sie den Stargeiger persönlich beim Soundcheck. David Garrett so nah wie noch nie!