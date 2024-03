Dattel Snacks Dattel-Riegel eine gute Alternative bei Heißhunger auf Süßes?

Dattel-Riegel eine gute Alternative bei Heißhunger auf Süßes?

"Erstmal muss zwischen dem Dattelsirup und getrockneten Datteln unterschieden werden", erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Nimmt man für die Riegel den Sirup, ist es eins zu eins vergleichbar mit herkömmlichem Zucker. Zwar enthält der Sirup auch Spuren von Mineralstoffen – leider sind die in der Menge aber unwesentlich. Datteln in getrockneter Form liefern viele gesunde Nährstoffe - Mineralstoffe, Vitamine und auch Ballaststoffe - in dieser Hinsicht sind sie also gesund. "Bezieht man sich jetzt aber auf den Zucker, ist der Gehalt in Datteln sehr hoch und sie sind sehr kalorienreich. Ich empfinde es eher als kritisch, es in dem Zusammenhang als gesündere Variante zuzuführen", so Daniela Krehl. Im Übrigen werden Datteln auch oft als Süßungsmittel in Produkten verwendet, weil sie wenig Eigengeschmack mit hineinbringen. Dabei bestehen sie aber aus 80 Prozent Zucker. "So hat man schnell nach einem dieser Riegel schon mehr oder weniger den Zuckerbedarf eines Tages gedeckt." Frische Datteln haben pro 100 g etwa 200 Kalorien, in getrockneter Form haben 100 g sogar oft um die 300 Kalorien. Der Dattel wird beim Trocknen nämlich das Wasser entzogen, herauskommt quasi ein konzentriertes Lebensmittel. "Also zusammenfassend kann man sagen: Es ist eine kleine Alternative, aber durch den hohen Kalorien- und Zuckeranteil auch nur als Genussmittel zu sehen", so Daniela Krehl.