Twitter-Debatte Das Kruzifix und die Macht der Bilder

Eigentlich ist es nur ein Kreuz aus geschnitzem Holz. Aber in die Kamera gehalten, wie von Ministerpräsident Markus Söder, gerät es zur Steilvorlage für Satire. Das Kabinett hat am Dienstag entschieden, dass ab Juni jede bayerische Behörde ein Kreuz anbringen muss. Darauf setzte Söder einen Tweet ab:

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24. April 2018

Das Kreuz wirkt auf dem Foto wie eine Trophäe des Siegs der abendländischen Kultur über einen bedrohlichen Islam. Was könnte ein derart simples Weltbild besser veranschaulichen als ein ebenso simples Symbolbild? Was Söder dabei nicht bedacht hat: Wer im Internet so plakativ mit derartig aufgeladenen Symbolen hantiert, macht es der Netz-Gemeinde unglaublich einfach, dies ebenso plakativ zu karrikieren.

Auf Twitter entlädt sich der Spott in zahlreichen – mit Hilfe von Photoshop bearbeiteten – Fotos.

Digitale Einfachheit

Der Vorteil eines Symbols: Es lässt sich leicht ersetzen. Comedian Jan Böhmermann retweetet ein Bild, das die Ersetzbarkeit des Symbols vor Augen führt:

Mit einem neuen "Schatten" versehen, wird das Foto zum zyninschen Kommentar:

"Bayerische Identität" und "christliche Werte"

"Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt": Mit diesen Worten und von Stolz geschwellter Brust präsentiert Söder das Foto als Beleg seiner Tatkraft - und inszeniert sich selbst als Retter der abendländischen Kultur. Der Ministerpräsident verkauft es als "klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten".

Ein anderer User zeigt den im Grunde unchristlichen Charakter dieser Abgrenzungsrethorik:

Eine Userin bezieht auch den aktuellen Echo-Skandal mit ein:

Ein User inszeniert Söder schließlich als fränkischen Kiffer und Starwars-Fan: