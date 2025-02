Darf man Putzmittel mischen? Explosionsgefahr? Diese Reinigungsmittel darf man nicht mischen

Giftige Dämpfe führten in Freising in einem Haushalt zu Halskratzen und Husten und das nur, weil zwei Putzmittel miteinander vermischt worden sind. Wie konnte das passieren? Wir haben bei BAYERN 1 Nachhaltigkeitsexpertin Kathrin Kolb nachgefragt.

Welche Putzmittel darf man nicht mischen?

Besonders aufpassen muss man immer, wenn Chlorreiniger im Spiel sind, so die Expertin. Chlorreiniger gelten ja so ein bisschen als Allzweckwaffe für die ganz harten Verschmutzungen. Auch in Bleichmitteln ist zum Beispiel oft Chlor enthalten. Wenn man jetzt aber einen Chlorreiniger, wie das in Freising der Fall war, mit einem Allzweckreiniger mischt, der Säure enthält – zum Beispiel Essig – dann reagieren das Chlor und die Säure miteinander und es entsteht hochgiftiges Chlorgas, so Kathrin Kolb weiter.