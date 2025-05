Darf ich im Supermarkt naschen Ist es erlaubt, die Erdbeeren zu probieren?

Darf ich Obst im Supermarkt probieren?

Selbst wenn Sie einen angebissenen Apfel oder die halbe Banane an der Kasse zahlen wollen – der Preis gerade von losem Obst oder Gemüse richtet sich nach dem Gewicht, das nun ja deutlich geringer ist.

Naschen im Supermarkt – diese Ausnahme erlaubt es

Eine Ausnahme vom Probierverbot gibt es allerdings, in dieser Situation dürfen Sie im Supermarkt ruhig zugreifen: "Der Supermarktbetreiber gestattet es, weil er Sie durch ausgestellte Proben zum Verkosten auffordert", so die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Darf ich das Obst im Supermarkt berühren, bevor ich es kaufe?

