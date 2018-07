Media-Analyse 2018-II BAYERN 1 ist die Nummer 1

Das meist gehörte Radioprogramm in Bayern - und in Deutschland: Das ist BAYERN 1 laut der heute veröffentlichten Media-Analyse 2018-II. Wir sagen Danke!

Wieder der Spitzenplatz für BAYERN 1

Jeden Tag schalten 2.8 Millionen Menschen in Bayern unser Programm ein. Das entspricht einer prozentualen Reichweite von 25.9 Prozent - ein Wert, den kein anderes Radioprogramm in Bayern erreicht.

Ebenfalls der Spitzenwert in Bayern: Unsere Hörerinnen und Hörer bleiben im Durchschnitt fast dreieinhalb Stunden am Radio – so lange wie bei keinem anderen Sender.

Allein am Morgen zur besten Sendezeit begleitet Marcus Fahn zwischen 08.00 und 9.00 Uhr mehr als 1.4 Millionen Menschen beim Start in den Tag. Das hat die aktuelle Media-Analyse ergeben.

Wir freuen uns sehr über das tolle Ergebnis und bedanken uns bei Ihnen, den besten Hörern der Welt.