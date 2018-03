Das meist gehörte Radioprogramm in Bayern - und in Deutschland: Das ist Bayern 1 laut der heute veröffentlichten Media-Analyse. Wir sagen Danke!

Jeden Tag schalten 3,16 Millionen Menschen in Deutschland Bayern 1 ein - und machen Bayern 1 damit zum meist gehörten Radioprogramm in Bayern und in Deutschland! Das hat die aktuelle Media-Analyse ergeben. Wir sagen "Danke!" an die besten Hörer der Welt.