Dampfnudeln Rezept für Dampfnudeln aus der Pfanne

Rezept für Dampfnudeln

650g Mehl

1 Würfel frische Hefe

70g Zucker

300ml Milch

ein Ei

40g Butter

2EL Butterschmalz

Wasser

Salz

Milch in einem kleinen Topf auf dem Herd erwärmen. Wenn sie lauwarm ist mit Zucker, Hefe und wenig Mehl zu einem flüssigen "Vorteig" verrühren und etwa 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Nun mischen Sie alle weiteren Zutaten (das restliche Mehl, Ei, Prise Salz, flüssige Butter) langsam zu dem Teig. Alles verrühren und richtig gut miteinander verkneten. Hier gilt die Regel: Je länger, desto besser!

Teig anschließend in eine Schüssel geben, mit einem feuchten Tuch abdecken und im auf 50°C vorgeheizten Backofen 30-40 Minuten gehen lassen.

Der Teig sollte nun noch einmal kräftig verknetet werden. Portionieren Sie kleine Teigstücke (etwa so groß wie ein Hühnerei) und rollen sie zu Kugeln. Diese werden mit ein wenig Abstand auf ein mit Mehl bestäubtes Blech gesetzt. Wieder mit einem feuchten Tuch abdecken und noch einmal gehen lassen.

Eine beschichtete Pfanne mit Butterschmalz ausstreichen und bei schwacher Hitze zerlaufen lassen. Nehmen Sie die Teigkugeln aus dem Herd und setzen Sie sie nebeneinander in die Pfanne, so dass immer ein Fingerbreit dazwischen Platz ist. Jetzt so viel Wasser angießen, dass die Dampfnudeln ca. 1 Fingerbreit angegossen sind. Anschließend mit einer guten Prise Salz bestreuen, am besten mit einem Glasdeckel verschließen, auf den Herd stellen und die Hitze erhöhen.

Jetzt zuschauen, bis das Wasser richtig kocht und dann die Hitze auf die schwächste Stufe herunterdrehen. So ca. 10-15 Minuten garen. Wichtig ist, dass Sie dabei den Deckel nicht heben.

Wenn die Dampfnudeln anfangen zu „singen“ (Wasser ist dann soweit eingekocht, dass es das Fett mit hochreißt und man ein leises „Spratzeln" hört - bzw. mit einem Glasdeckel sogar sieht), ein wenig mit der Pfanne rütteln, damit die Dampfnudeln unten nicht anbrennen, während sie von der Unterseite leicht anbraten und ihre Kruste bekommen.

Jetzt sind die Pfälzer Dampfnudeln fertig. Sie können den Deckel entfernen und die Dampfnudeln servieren. Sie schmecken hervorragend als Beilage zu Schweinebraten oder aber natürlich auch mit Kompott und Vanillesoße.

