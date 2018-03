Zivilcourage in Oberscheinfeld Dorfbewohner verhindern Enkeltrick und halten Verdächtige fest

Wie die Polizei mitteilt, war eine ältere Dame in einem kleinen Ort nahe Oberscheinfeld am Dienstag (27.0.18) auf den Anruf einer Betrügerin hereingefallen. Die vermeintliche Enkelin hatte mit Erfolg um einen fünfstelligen Eurobetrag gebeten, weil sie sich angeblich in einer Notlage befand. Dem Sohn der Seniorin war nach dem Anruf das merkwürdige Verhalten seiner Mutter aufgefallen.

Bewohner halten zusammen

Als die 19-jährige mutmaßliche Betrügerin mit dem Taxi in dem Dorf ankam, um das Geld abzuholen, verhinderte der Sohn den Kontakt zu seiner Mutter. Zusammen mit weiteren Bewohnern der Ortschaft hielt er die 19-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Taxi fuhr dagegen wieder weg.

Haftbefehl erlassen

Die Polizei sucht nun den Taxi-Fahrer. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und ein südostasiatisches Aussehen haben. Gegen die 19-Jährige wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Den Namen der Ortschaft will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.