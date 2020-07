Coronatest am Flughafen Bei diesen Flugreisen müssen Sie sich online registrieren

Grundsätzlich können Sie derzeit in alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Schengen-assoziierte Staaten und in das das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland reisen, also nach Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und auch nach Andorra, Monaco, San Marino und in den Vatikanstaat. Für all diese Länder gibt es keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Allerdings wird vor einer nicht notwendigen, touristischen Reise in alle anderen Länder ausdrücklich gewarnt. Diese Reisewarnung gilt bis einschließlich 31. August 2020.

Das Auswärtige Amt spricht aktuell nur dann eine Reisewarnung aus, wenn in einem Land die Neuinfiziertenzahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen überschritten wird. Dies gilt aktuell für Luxemburg (Stand 21.07.2020). Informieren Sie sich deshalb vor Ihrer Reise beim Auswärtigen Amt über den Status Ihres Urlaubslandes.

Online Registrierung vor dem Flug

Viele Länder fordern aufgrund der Corona-Krise vor Einreise eine Online Registrierung und das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens. Welche das sind und wo Sie sich registrieren können:

Griechenland

Wenn Sie nach Griechenland reisen wollen, dann müssen Sie sich vorher hier online registrieren: Onlineregistrierung Griechenland. Der Fragebogen muss spätestens 24 Stunden vor der Abreise ausgefüllt werden. Darin werden unter anderem Flugnummer, Angaben zu Besuchen in anderen Ländern sowie die Anschrift, unter der Sie in Griechenland während des Urlaubs vollständig zu erreichen sind, abgefragt. Ist das Formular korrekt ausgefüllt, erhalten Sie einen QR-Code per Mail. Diesen müssen Sie bei der Einreise oder auch schon beim Boarding vorzeigen. Bei einzelnen Reisenden wird zusätzlich am Flughafen in Griechenland bei der EInreise ein COVID-19-Test durchgeführt. Wer getestet wird, richtet sich laut Auswärtigem Amt nach einem Algorithmus, der auf Grundlage der eingegangenen Anmeldedaten eine Risikoeinschätzung trifft. Der Test ist für Reisende kostenlos. Allerdings muss man bis zum Vorliegen des Testergebnisses eine Selbstisolation einhalten. Grundsätzlich liegen die Testergebnisse aber in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden vor und Sie können in den Urlaub starten. Wenn Sie keinen Code vorzeigen können, dann droht Ihnen nach Angaben des Auswärtigen Amts eine Geldbuße von 500 Euro.

Spanien

Seit Anfang Juli dürfen wieder Touristen nach Spanien, auf die Kanarischen Inseln, die Balearen Mallorca, Menorca und Ibiza reisen. Allerdings müssen alle Flugpassagiere unabhängig von ihrem Herkunftsland ein Formular im Spain Travel Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Auch hier erhalten Sie einen QR-Code, den Sie bei bei Einreise vorzeigen. Die Registrierung kann frühestens 48 Stunden vor der Einreise erfolgen und kann auch über die kostenfreie SpTH-App abgewickelt werden. Zusätzlich kann es sein, dass vor Ort am spanischen Flughafen eine Gesundheitskontrolle durch Temperaturmessung, eine Auswertung des Einreiseformulars durch die Gesundheitsbehörde und eine visuelle Kontrolle des Reisenden erfolgt.

Achtung: Sobald die Infektionszahlen vor Ort steigen, können die lokalen Behörden jederzeit die Einreise stoppen. Derzeit (Stand 21.07.2020) ist das der Fall in Galizien in der Gemeinde Buruela und in Katalonien im Kreis Segriá in der Provinz Lleida einschließlich der Provinzhauptstadt Lleida, sowie in Aragón. Dort empfehlen die Gesundheitsbehörden die Stadt Zaragoza derzeit weder zu verlassen noch dorthin zu reisen.

Türkei

Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei. Allerdings hat die Türkei selbst das Einreiseverbot für deutsche Staatsangehörige am 11. Juni 2020 aufgehoben. Bei Einreise in die Türkei werden Temperaturmessungen durchgeführt und bei erhöhter Körpertemperatur zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen. Es kann auch ein kostenloser Corona-Test angeordnet werden. Sollten Sie in die Türkei reisen wollen, dann ist zu bedenken, dass Türkei-Rückkehrer eine 14-tägige Zwangs-Quarantäne antreten müssen. Von dieser können Sie befreit werden, wenn Sie bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Frankreich

Auch in Frankreich müssen Sie bei Einreise ein Formular ausfüllen: Onlineregistrierung Frankreich. Darin nennen Sie Ihren Einreisegrund und bestätigen Ihre eigene COVID-19-Symptomfreiheit. Wenn Sie mit dem Flugzeug von Frankreich zurück nach Deutschland fliegen, dann kann es sein, dass bei allen Flugpassagieren vor dem Boarding die Körpertemperatur gemessen wird, damit sich das Virus nicht auf engem Raum im Flugzeug ausbreiten kann.

Verschärfte Vorsichtsmaßnahmen gelten für die Überseegebiete Französisch-Guyana, Mayotte, Französisch-Polynesien, Neu-Kaledonien sowie Wallis und Futuna. Flugreisen ohne triftigen Grund sind derzeit verboten. Die französischen Antillen (Guadeloupe, Martinique, St. Martin, St. Barthélémy) und La Réunion sind davon nicht mehr betroffen, allerdings gilt dort eine Quarantänepflicht bei Ankunft. Das Auswertige Amt rät von einer Reise in diese Gebiete ab.

Italien

Italien war und ist von der Pandemie besonders stark betroffen. Deshalb gilt dort noch bis 31. Juli 2020 der Notstand. Allerdings ist die Einreise aus Deutschland seit Anfang Juni ohne besondere Gründe und ohne Quarantänepflicht wieder gestattet.

Reisende nach Sardinien, Apulien, Sizilien und Kalabrien müssen sich 48 Stunden vor Einreise registrieren. Hierzu stellt die Regione Autònoma de Sardegna auch ein Online-Formular in deutscher Sprache zur Verfügung. Für Sizilien gibt es auch eine entsprechende App "SiciliaSiCura".

Großbritannien

Für Reisende nach Großbritannien und Nordirland gilt ebenfalls die Pflicht zu einer elektronischen Anmeldung vor Einreise. Registrieren kann man sich nur im Internet und frühestens 48 Stunden vor der Reise. Seit 10. Juli 2020 müssen Reisende aus Deutschland nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne, sofern sich die Reisenden in den 14 Tagen vor der Reise ausschließlich im eigenen Land aufgehalten haben. Dies gilt auch für Schottland, Nordirland und Wales.

Portugal

Derzeit gibt es keine Einreisebeschränkungen für Deutsche, die nach Portugal reisen. Reisende müssen bei Einreise jedoch persönliche Angaben zum Zielort, Reisegrund und ihrer Erreichbarkeit, auch während des Aufenthalt in Portugal, machen. Ein entsprechendes Formular erhalten Sie im Flugzeug und es wird von den Fluggesellschaften einbehalten. Am Zielort wird allen Einreisenden per Infrarot die Körpertemperatur gemessen. Sollte die Temperatur 37,5°C übersteigen, müssen Sie mit weiteren Untersuchungen, Tests, Selbstisolation und häuslicher Quarantäne rechnen. Ähnlich ist die Situation auch in den Autonomen Regionen Madeira und auf den Azoren. Auch hier muss man vor der Einreise eine Gesundheitserklärung abgegeben werden: Onlineformular für Madeira / Online Formular für Azoren.

Rückkehr und Corona-Tests am Flughafen

Grundsätzlich gilt: Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien nach Deutschland zurückkehrt, muss nicht in häusliche Isolation. Das kann sich allerdings ändern, wenn im Reiseland die Zahl der Neuinfizierten bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt. Dann würde auch das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aussprechen. Das Robert-Koch-Institut weist jedoch auch darauf hin, dass Einreisende aus Risikogebieten auch eine Quarantäne umgehen können, wenn sie mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

In Deutschland wird über einen kostenlosen Corona-Test an Flughäfen für Urlauber auf der Heimreise diskutiert. Passagiere, die in Frankfurt abfliegen oder dort landen, können sich bereits bei einem "Walk Through"-Testzentrum auf eigene Kosten testen lassen. Auch am Münchner Flughafen kann man sich im Terminal 1 für 190€ auf Corona testen lassen. Andere Flughäfen haben noch keine Testmöglichkeiten. (Stand 21.07.2020)