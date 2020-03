Corona Reifenwechsel Darf ich jetzt mit dem Auto zum Reifenwechsel fahren?

Jetzt die Winterreifen am Auto in einer Werkstatt wechseln lassen - darf ich das noch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen? Nein, denn man darf die eigene Wohnung nur für die "nötigsten Erledigungen" verlassen. Deswegen verschieben Sie die Fahrt in die Werkstatt noch.

"Es sollten momentan nur die nötigsten Erledigungen durchgeführt werden. Der Reifenwechsel kann sicher noch zwei Wochen warten. Außerdem sagt man ja eh von O bis O." Polizei Bayern via Twitter

Braucht Ihr Auto dringend eine Reparatur, damit Sie überhaupt mobil bleiben können, gilt:

"Das Aufsuchen einer Kfz-Werkstatt ist grundsätzlich ein triftiger Grund, aufgrund dessen Sie die Wohnung verlassen können. Allerdings sollten alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden." Bayerisches Staatsministerium des Inneren

Das bayerische Innenministerium stellt aber auch klar: "Schönheitsreparaturen und Reifenwechsel stellen keine triftigen Gründe zum Verlassen der Wohnung dar."

Bleiben Sie gesund und sicher.