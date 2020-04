Corona Joggen Abstand Wie viel Abstand sollte ich beim Joggen halten?

In Parks, an Flüssen und Seen sind die Wege eng. Da fällt es schwer, den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten. Was Sie tun können und wie hoch die Infektionsgefahr beim Joggen und Radfahren wirklich ist, lesen Sie hier.

Joggen ist gesund. Und alleine oder auch zu zweit an der frischen Luft etwas Sport zu treiben, ist laut Ministerpräsident Markus Söder in Bayern trotz Ausgangsbeschränkungen erlaubt. Also rein in die Laufschuhe und los! Wer jedoch im Wald, an Seen, Flüssen oder in Parks unterwegs ist, der bemerkt, dass er nicht alleine ist. Die Wege sind voll mit Radfahrern, Spaziergängern und Joggern. Nicht immer gibt es genügend Platz und Ausweichmöglichkeiten. Vor allem in Städten kann das zum Problem werden. Kann ich mich an jemanden, der an mir vorbei joggt, anstecken? Wie viel Abstand sollte ich einhalten? Hierzu veröffentlichte Medienberichte haben viele Menschen verunsichert, darum haben wir nachgefragt..

Wie viele Viren stecken in ausgeatmeter Luft?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt einen Abstand von eineinhalb bis zwei Metern zu anderen Menschen. Das Institut bezieht sich dabei auf die Erkenntnis, dass die hauptsächliche Übertragung der Coronaviren über Tröpfchen erfolgt, die beim Husten und Niesen entstehen und beim Gegenüber über die Schleimhäute von Nase oder Mund aufgenommen werden.

Ausgeatmete Luft enthält sogenannte Aerosole, also Tröpfchenkerne, die kleiner als 5 Mikrometer sind. Nach neuesten Erkenntnissen kann das Virus Sars-CoV-2 zwar in Aerosolen bis zu drei Stunden überleben, alle Studien dazu wurden aber unter Laborbedingungen gemacht und sagen deshalb wenig darüber aus, wie hoch das Risiko einer Aerosol-Übertragung tatsächlich ist. Auch das Robert-Koch-Institut schreibt auf seiner Internetseite, dass Übertragungen über die Luft bislang nicht bekannt seien.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, geht davon aus, dass sich in der ausgeatmeten Luft ein starker Verdünnungseffekt einstellt. Zusätzlich trocknen Aerosole an der Luft sofort ein und sterben dadurch ab oder fallen einfach zu schnell Boden, um von jemanden aufgenommen zu werden. In dem NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten" erklärte der Virologe beispielsweise am 15. April, dass er davon ausgeht, dass vor allem im Freien die Wahrscheinlichkeit, sich an ausgeatmeter Luft anzustecken, sehr gering ist.

Man kann deshalb davon ausgehen, dass man sich an vorbei joggenden oder fahrenden Menschen nicht anstecken kann, vor allem, wenn der empfohlene Abstand eingehalten wird.

Schweiß enthält keine Corona-Viren

Das Corona-Virus kann nicht über Schweiß übertragen werden. Natürlich fehlen an dieser Stelle auch weitreichende Studien als Beweis, jedoch gehen Experten davon aus, dass das Virus nur im Hals, Nasen und Rachenraum infektiös vorhanden ist, nicht im Schweiß. Läuft also ein Jogger schweißgebadet an Ihnen vorbei, dann ist das vielleicht unangenehm, anstecken können Sie sich dabei aber nicht.

Wie viel Abstand sollte ich beim Joggen halten?

Grundsätzlich gelten beim Joggen wie auch beim Einkaufen die selben Regeln: Eineinhalb bis zwei Meter Abstand halten. Allerdings kann es nicht schaden, beim Joggen und Radfahren den Abstand sogar noch etwas zu vergrößern.

Der Physiker Bert Blocken hat zusammen mit Kollegen der Universitäten von Leuven und Eindhoven eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass Läufer in Bewegung eine Partikelwolke hinter sich hertragen, in der theoretisch auch Viren stecken könnten. Dazu haben die Wissenschaftler Wassertröpfchen im Windkanal beobachtet und die Effekte zusätzlich im Computer simuliert. Blocken erklärt das so: "Wenn Sie an der roten Ampel im Auto sitzen und dann die Scheibenwaschanlage benutzen, wird das Auto hinter Ihnen nicht nass. Aber wenn Sie losfahren und dann die Scheibe anspritzen, bekommt auch das Auto hinter Ihnen einige Tropfen ab. Und genau das passiert hier auch."

Die Partikelwolke, die ein Jogger hinter sich herzieht, ist je nach Körpergröße und Geschwindigkeit unterschiedlich groß. Die Forscher zeigen in der Studie, dass der Abstand zwischen Spaziergängern und Läufern mindestens 5 Meter groß sein muss, und bei Radfahrern sogar bis zu 20 Meter, damit niemand in die Partikelwolke des anderen gerät.

Wie viele Corona-Viren in den Partikelwolken enthalten sind und ob die Viren unter diesen Umständen noch infektiös sind, das zeigt die Studie nicht. Wie bereits erwähnt, kann man davon ausgehen, dass durch die Verdünnung der Luft und das Austrocknen der Viren diese nicht mehr ansteckend sind.

Tipps für´s Joggen in der Corona-Pandemie:

Gehen Sie früh morgens oder spät abends in die frische Luft, also dann, wenn weniger Gleichgesinnte unterwegs sind.

Suchen Sie sich möglichst Laufrouten aus, bei denen Sie allein unterwegs sind.

Joggen Sie nebeneinander und nicht hintereinander.

Überholen Sie Spaziergänger und andere Läufer zügig und bleiben Sie etwas länger als gewöhnlich auf der Überholspur. Rechnen Sie Ihre Partikelwolke mit ein.

Achten Sie auf Ihre Umwelt. Laufen Sie vorausschauend, um Engstellen frühzeitig zu erkennen.

Lesen Sie hier alle Informationen zu den aktuellen Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen.