Corona Gottesdienst Ostern So können Sie trotz Pandemie an einem Gottesdienst teilnehmen

Die Kirchen sind in der Corona-Krise geschlossen. Einen Gottesdienst können Sie am Karfreitag oder Ostersonntag trotzdem besuchen. Auf BAYERN 1.

In der Osterzeit müssen Sie nicht auf den Besuch eines Gottesdienstes verzichten. Die Kirchen werden zwar leer bleiben, aber diese Gottesdienste können Sie miterleben:

Karfreitag - Gottesdienst

Am Karfreitag, 10. März, hören Sie von 10 bis 11 Uhr, auf BAYERN 1 einen Evangelischen Gottesdienst aus der St. Matthäus Kirche München. Es predigt: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die Liturgie hält Pfarrer Gottfried von Segnitz.

Karsamstag - Katholische Osternacht auf BAYERN 1

Am Samstag hören Sie auf BAYERN 1 von 21:05 Uhr bis 23 Uhr "Die katholische Feier zu Osternacht", live aus dem Würzburger Dom. Zelebrant ist Pfarrer Simon Mayer aus Karlstadt.

Ostersonntag Gottesdienst auf BAYERN 1 und Urbi et Orbi

Am Ostersonntag, 12. April 2020, hören Sie auf BAYERN 1 von 10 bis 11 Uhr das katholische Hochamt zum Osterfest aus der Pfarrkirche Unsere liebe Frau in Nürnberg. Zelebrant und Prediger ist der Stadtdekan Hubertus Förster.

Von 12 Uhr bis 12.30 Uhr hören Sie am Ostersonntag auf BAYERN 1 vom Petersplatz in Rom die Osteransprache und Segen "Urbi et Orbi" von Papst Franziskus.

Ostermontag Gottesdienst auf BAYERN 1

Live aus der Johanniskirche in Olching hören Sie am Ostermontag von 10 bis 11 Uhr auf BAYERN 1 einen Evangelischen Gottesdienst zu Ostern. Liturgie und Predigt: Pfarrerin Simone Oppel und Pfarrer Harald Sauer.

Gottesdienste: Streamings aus den Kirchengemeinden

Einige evangelische Gemeinden haben eigene Kanäle auf YouTube zum Beispiel die Erlöserkirche in München, St. Lorenz in Nürnberg oder St. Matthäus in Augsburg zum Beispiel. Fragen Sie auch bei Ihrer Gemeinde nach - vielleicht gibt es ja auch dort die Gottesdienste als Livestream.

Auch die katholischen Kirchengemeinden bieten Gottesdienste im Internet an: Zum Beispiel auf https://www.katholisch1.tv aus dem Bistum Augsburg, auf der Website des Bistums Bamberg oder Livestreams aus dem Regensburger Dom.