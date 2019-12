Christrose Pflege Vermeiden Sie diesen Fehler - Ihre Christrose wird es Ihnen danken

Christrose kaufen

"Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Pflanze kräftig und schön buschig ist und einen kompakten Wuchs aufweist", empfiehlt BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner, denn: "Zu lange und zu weiche Triebe sind ein Zeichen, dass die Christrose im Produktionsbetrieb angetrieben und nicht genügend im Freiland abgehärtet wurde. Sie ist somit nicht genügend kälteresistent und wird Mühe beim Anwachsen haben." Ebenfalls wichtig: Die Pflanze sollte genügend Blütenstiele und -knospen besitzen, damit Sie lange an ihrer Blütenpracht Freude haben.

Christrose im Topf pflegen

Auch im Topf fühlt sich die Christrose wohl. Nur groß muss er sein.

Als blühende Topfpflanze bekommt man die weiße Winterschönheit schon ab Anfang Dezember zu kaufen. Greifen Sie ruhig zu, denn die vorgetriebenen Christrosen blühen noch viele weitere Wochen, wenn sie geschützt stehen - etwa an einem überdachten Hauseingang. Pflanzen Sie die Christrosen in möglichst große Töpfe oder Kästen, in denen ihre Wurzelballen in reichlich Erde eingepackt werden können. Sind die Blüten einige Wochen später verwelkt, schmücken sich die Pflanzen mit dekorativen Fruchtständen.

Christrose Pflege: Diesen Fehler sollten Sie vermeiden

Christrosen mögen warme Temperaturen nicht sonderlich. Wenn Sie die Pflanze länger im warmen Zimmer stehen lassen, wird sie kümmern und schlimmstenfalls eingehen. Bekommen Sie zu Weihnachten eine Christrose geschenkt, gönnen Sie ihr besser ein Plätzchen in einem kühleren Raum oder noch besser geschützt im Hauseingang.

Ist die Christrose mehrjährig?

Wo es der Christrose gefällt, bleibt sie. Jahrelang.

Bei richtiger Pflege werden Sie viele Jahre lang Freude an Ihrer Christrose haben. Im Freiland mag sie halbschattige Lagen unter lichten Büschen oder Gehölzen, und wenn sie sich wohlfühlt, wird sie regelmäßig im Winterhalbjahr blühen - dann allerdings nicht mehr vor oder zu Weihnachten.

Ist eine Christrose winterhart?

Winterkind Christrose: Sie mag's lieber kalt als warm.

Wildwachsende Christrosen, auch Nieswurz, Niger, Schneerose oder Lenzrosen genannt, sind selten und stehen unter Naturschutz. Aus diesem Grund werden im Blumenfachhandel ausschließlich Pflanzen aus Zuchtbetrieben in verschiedenen Größen und Farben angeboten – oft eigens für diese frühe Blütezeit geeignete Sorten mit besonders attraktiven Blüten. Eine gute Abhärtung im Produktionsbetrieb ist wichtig für eine gute Haltbarkeit der Christrose. Mit dieser Maßnahme übersteht die Christrose Temperaturschwankungen im Außenbereich ohne Probleme. Wenn die Pflanze im Freiland richtig angewachsen ist bzw. ihr Wurzelballen im Topf frostsicher verpackt ist, machen ihr selbst die kältesten Winter nichts aus.

Kann man Christrosen in der Wohnung halten?

Die Christrose ist kein Freund von warmen Zimmern.

"Christrosen eignen sich nicht als Zimmerpflanzen", sagt unsere Gartenexpertin Karin Greiner.

Wenn Sie trotzdem welche in Ihrer Wohnung bewundern möchten, dann besser ein paar Schnittblumen kaufen - die halten in der Vase an einem nicht zu warmen Ort länger als eine Woche.