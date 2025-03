Cholesterin Lebensmittel Welche Lebensmittel helfen bei zu hohen Cholesterinwerten

Was ist Cholesterin?

Laut Jonas Windler von der Stiftung Gesundheitswissen lässt sich Cholesterin so definieren: “Bei Cholesterin handelt er sich um sogenannten Nahrungsfette. Diese sind wichtig für unseren Körper, denn es dient als Baustein bei der Bildung von Hormonen wie Östrogen und Testosteron, Gallensäure und Vitamin D. Zudem ist Cholesterin ein Bestandteil von Zellmembranen, die im Körper unsere Zellen umgeben. Der Körper stellt das Cholesterin zu 90 Prozent selbst her, und zwar hauptsächlich in der Leber. 10 Prozent unseres Cholesterins müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Hier liegt die Gefahr, weil wir dem Körper schnell mal mehr Cholesterin und andere Fette zuführen, als er eigentlich von außen braucht.”