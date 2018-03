Verdacht auf Bombenbau Chemikalienfund in Schweinfurt: Großteil des Materials kontrolliert gesprengt

Nach dem Chemikalienfund in Schweinfurt ist ein Teil des Materials am Montagabend gesprengt und damit unschädlich gemacht worden. Das Gebäude sowie benachbarte Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Bei einem SEK-Einsatz wurden zuvor drei Personen vorläufig festgenommen.

Experten hatten die Chemikalien zuvor untersucht. Es war ihnen gelungen, das Material aus den Gebäuden zu transportieren. Im Freien versenkten sie es in einer Mulde, wo es dann kontrolliert gesprengt wurde. Dabei entstand ein Knall, der hunderte Meter weit zu hören war. Wie Experten vor Ort mitteilten, handelte es sich bei der Maßnahme um die Hauptsprengung. Ob es noch eine weitere Sprengung geben wird, ist derzeit offenbar noch unklar.

Absperrung im Umkreis von 200 Metern

Im Umkreis der Euerbacher Straße ist ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Wie vor Ort zu erfahren war, läuft bis jetzt alles nach Plan. Das Material war am Vormittag in einer sozialen Einrichtung in der Euerbacher Straße am Stadtrand von Schweinfurt gefunden worden. Die Polizei ließ das Gebiet im Umkreis von 200 Metern vorsichtshalber räumen.

Betroffene Gebäude und Nachbarhäuser bleiben geräumt

Rund 100 Anwohner mussten die Nacht anderswo verbringen. Die Polizei nahm drei tatverdächtige Männer fest. Es hieß: Die Chemikalien würden sich zum Bau von Rohrbomben eignen.

In der eingerichteten Notunterkunft wurden zunächst noch etwa 20 Personen betreut, die von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen waren. Die anderen Betroffenen konnten privat unterkommen. Mittlerweile konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie die Polizei mitteilte, hat mittlerweile das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen.