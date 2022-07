Ceviche Ein köstliches Fisch-Rezept für den Sommer

Diese Zutaten brauchen Sie für Ceviche:

So wird Ceviche zubereitet:

Den Fisch in fingerdicke Streifen schneiden und die Stücke flach nebeneinander dekorativ auf zwei etwas tieferen Tellern verteilen.

Den Saft der Limetten in eine Schüssel pressen, den Knoblauch und den Koriander zugeben, mit braunem Zucker und etwas Salz abschmecken und einen großen Schuss Olivenöl unterrühren.

In der Zwischenzeit die rote Zwiebel schälen, halbieren und in feinste halbe Ringe schneiden, in eine Schüssel geben, mit einer großen Prise Salz vermengen und etwa 5 Minuten ziehen lassen.