Callcenter Betrug So warnt die Polizei auf Bäckertüten vor Abzockern

Immer wieder schaffen es Betrüger, ahnungslose Mitbürger am Telefon so unter Druck zu setzen, dass diese ihnen Geld oder andere Wertsachen ausliefern: Mal sind es Schockanrufe , die vortäuschen, dass einem Familienmitglied etwas passiert ist, mal sind es angebliche Polizeibeamte, die vor Einbrecherbanden warnen. Die Abzocker dahinter agieren meist von ausländischen Callcentern aus und lassen sich immer neue Maschen einfallen.

"Brezen kaufen, Schockanrufe bekämpfen" - Kampagne der Polizei

Die Polizeidirektion Oberbayern Süd hat jetzt eine neue Kampagne gestartet, um diesen Betrügern das Handwerk zu erschweren: Warnhinweise, die auf Bäckertüten aufgedruckt sind, richten sich zum einen an ältere Menschen, die häufig Opfer von Callcenter-Betrug werden: "Oftmals kennen Verkäuferinnen und Verkäufer der Geschäfte auch ältere Menschen persönlich und können bereits beim zwanglosen Gespräch am Verkaufstresen auf das Thema hinweisen", erklärt die Polizeidirektion Oberbayern Süd in ihrer Pressemitteilung und ergänzt: "Auch jüngere Menschen, die mit ihren Verwandten und Bekannten mit dem Thema Schockanrufe ins Gespräch kommen sollen, sind meist Kundinnen und Kunden von Bäckereien."