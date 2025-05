Kann man Butterschmalz selber machen? Ja, das geht, mit dieser Anleitung

Aus was besteht Butterschmalz?

Wofür brauche ich Butterschmalz?

Butterschmalz wird vor allem in der Küche geschätzt, wenn hohe Temperaturen gefragt sind. Sie können es für folgende Anwendungen nutzen:

Besonderheiten von Butterschmalz

Butterschmalz überzeugt durch seine lange Haltbarkeit, denn ohne Milchbestandteile verdirbt es nicht so schnell wie herkömmliche Butter. Zudem besitzt es ein hohes Erhitzungspotential, wodurch es weder verbrennt noch in der Pfanne spritzt. Sein intensiver Geschmack macht es besonders wertvoll für feine und aromatische Gerichte, die von einer buttrigen Note profitieren sollen. Allerdings gibt es einen Nachteil gegenüber dem Pflanzenöl:

"Da Butterschmalz wie alle tierischen Fette einen hohen Anteil an ungünstigen gesättigten Fettsäuren enthält, ist Olivenöl die gesündere Variante."

Butterschmalz selber machen

Geben Sie ungesalzene Butter in einen Topf und lassen Sie sie bei niedriger Temperatur langsam schmelzen. Lassen Sie die Butter bei geringer Hitze köcheln, sodass sich Milcheiweiß und Wasser absetzen. Schöpfen Sie den entstehenden weißen Schaum mit einem Löffel ab.

Nach etwa 20 bis 30 Minuten bleibt nur das goldene Butterfett übrig. Gießen Sie es vorsichtig durch ein feines Sieb oder ein sauberes Tuch in ein hitzebeständiges Gefäß. Bewahren Sie Ihr Butterschmalz in einem verschlossenen Glas oder einer Dose auf. Es hält sich mehrere Monate.

Unterschied zwischen Butterschmalz, Ghee und Speiseöl

Während Butterschmalz und Ghee ähnliche Herstellungsprozesse durchlaufen, gibt es einen feinen Unterschied: Ghee wird in der indischen Küche verwendet und typischerweise etwas länger erhitzt, wodurch ein intensiverer Geschmack entsteht. Auch werden beim traditionellen Ghee oftmals die verbleibenden Milchfeststoffe karamellisiert, was ihm seine besondere Note verleiht.

