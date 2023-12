Bücher verschenken Buch-Geschenke, die garantiert gut ankommen

Christian Pokerbeats Huber, 7 Kilo in 3 Tagen: Über Weihnachten nach Hause

Rainer Moritz: Die Überlebensbibliothek: Bücher für alle Lebenslagen

Joshua Foer, Ella Morton, Dylan Thuras : Atlas Obscura-Entdeckungsreisen zu den verborgenen Wundern der Welt

Ein wunderbares Buch, in dem die seltsamsten Orte, Museen und Gegenden aufgezeigt werden. Ein Museum der zerbrochenen Beziehungen in Kroatien. Ein Skulpturengarten in der Antarktis. Die Weltmeisterschaft im Elefantenpolo in Nepal. Eine Kathedrale aus Schrott in Texas, das Fröschemuseum in der Schweiz. Für Wegfahrer UND Daheimbleiber.