Gefesselt und ausgeraubt Brutaler Überfall auf Senior in Scheßlitz

Brutaler Überall in Oberfranken: Zwei Einbrecher haben einen Senior in Scheßlitz heute am frühen Morgen (27.04.18) aus dem Schlaf gerissen, ihn mit Klebeband an den Händen gefesselt und ausgeraubt. Die maskierten Täter durchsuchten die Zimmer des 87-jährigen Mannes nach Wertsachen. Danach seien sie mit mehreren Tausend Euro in bar geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Senior bei Überfall verletzt

Der Senior wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er konnte sich aber selbst befreien und bei Nachbarn die Polizei alarmieren. Die Suche der Beamten nach den beiden Flüchtigen verlief zunächst ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Senior konnte die beiden maskierten Männer vage beschreiben: Sie waren dunkel gekleidet, sind ungefähr 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und haben eine normale Statur. Beide haben gebrochen Deutsch gesprochen.

Wer heute Morgen etwas in der Demmelsdorfer Straße beobachtet hat oder Hinweise zu den Männern oder dem Überfall geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/91 29 491 melden.