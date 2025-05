Braut für Vintage- Brautkleid gesucht "Sie soll in diesem Kleid so glücklich werden wie ich mit meinem Mann"

Bayern 1 Hörerin Babette, die sich nach dem Eintritt ins Rentenalter noch ihren Lebenstraum von einer eigenen Boutique erfüllt hat, bekam jüngst ein tolles Überraschungspaket aus Berlin. Darin: ein wunderschönes Brautkleid aus dem Jahr 1960. Trotz seines Alters ist das Kleid in einem hervorragenden Zustand und bezaubert mit viel Tüll und Spitze. Mit dabei: ein Zettel mit der Erklärung, dass die ursprüngliche Braut eine sehr glückliche Ehe hatte. Ihr Mann sei nun verstorben und sie kann sich von dem Kleid trennen. Jetzt wünscht sie sich, dass das Kleid eine neue Braut findet, damit es noch einer weiteren Ehe Glück bringen kann.

Brautkleid mit guter Aura

Babette wandte sich an Bayern 1, um der 90-jährigen ehemaligen Besitzerin den Wunsch, dass das Kleid eine neue Braut glücklich mache, erfüllen zu können.



Bei Ulla Müller in der Sendung sagte Babette: "Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das Kleid in gute Hände kommt, weil das Kleid hat so eine wunderbare Aura und die wird es bestimmt an die nächste Braut weitergeben."

Nun steht das zauberhafte Brautkleid also in Babettes kleinem Lädchen in Roth (Mittelfranken) und wartet darauf, eine neue Braut glücklich zu machen. "Also Mädels, wenn ihr heiratet und wenn ihr mal ein ganz außergewöhnliches Brautkleid wollt, das nicht jede hat, dann schaut bei mir vorbei", ruft Babette auf.



Das Kleid hat einen symbolischen Preis und ist für eine zierliche Braut geeignet, etwa Größe 34/36. Hier sehen wir es in der "Originalversion" von 1960 an der ursprünglichen Braut.