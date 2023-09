Bratwurstspezialität Rezept für Bratwurstküchle

Zutaten für Bratwurstküchle

Zubereitung Bratwurstküchle mit Pilzen

Die Würste aufschneiden und den Darm abziehen. Zwiebeln klein hacken und anschwitzen. Die Semmel in Milch aufweichen und aufkochen. Kurz quellen und abkühlen lassen. Jetzt die Zwiebel und die aufgeweichte Semmel mit der Bratwurstmasse und einem Ei vermengen. Kleine Küchlein formen und in Butterschmalz von beiden Seiten langsam anbraten. Etwas Butter und Zitronenschale in die Pfanne geben und den Deckel drauf legen. Etwa 5 Minuten in der aufgeschäumten Butter ziehen lassen. Deckel abnehmen, Zitronenschale rausnehmen und nochmal nur in der Butter ziehen lassen.

Die Butter wird dadurch zu einer Nussbutter. Die Küchle jetzt rausnehmen, dafür in Streifen geschnittene Zwiebeln in die Pfanne geben und kurz schwenken. Jetzt Waldpilze hinzufügen und ebenfalls in der Butter schwenken. Mit etwas Salz abschmecken. Sobald die Pilze etwas Farbe annehmen, braunen Zucker hinzufügen und mit einem guten Schuss Rotweinessig ablöschen.