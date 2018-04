Fünfbrände in sechs Wochen Bürger aus Estenfeld durch Brandstifter verunsichert

Ein Brandstifter terrorisiert Estenfeld. In sechs Wochen legte der Unbekannte fünf Brände, die letzten beiden am Ostermontag und am Dienstagnachmittag. In beiden Fällen brannten zwei Gartenhäuser nieder. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden der Brandserie "im sechsstelligen Bereich".

Als Reaktion auf die Brandserie wurde am Mittwoch bei der Kriminalpolizei Würzburg eine Ermittlungskommission eingerichtet. "Ich habe den Eindruck, der Brandstifter wird dreister", kommentiert Rosalinde Schraud, die Bürgermeisterin von Estenfeld, die Brandserie. Gerade die letzten beiden Brandstiftungen seien ungewöhnlich gewesen, da sie mitten am Tag und an frequentierten Straßen stattgefunden haben.

Kommt der Brandstifter aus Estenfeld?

Norbert Walz ist das letzte Opfer des Brandstifters von Estenfeld. Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag sein Gartenhaus angezündet.

"Was da in seinem Kopf herumgeht, was da passiert – das ist ja unglaublich! Das kann schon jemand aus dem Ort sein, weil sich derjenige auskennt." Norbert Walz aus Estenfeld.

Dass es sich beim Brandstifter wohl um einen Bürger ihrer Gemeinde handele, will die erste Bürgermeisterin von Estenfeld, Rosalinde Schraud, nicht bestätigen: "In der Bevölkerung gibt es natürlich Spekulationen, an denen ich mich aber nicht beteiligen will." Laut Schraud reagiert die Bürgerschaft mit vermehrter Aufmerksamkeit auf die Brände: "Man guckt mehr in die Nachbarschaft. Aufhören wird die Brandserie wohl nicht, solange der Täter nicht gefasst wird."

"Es wäre nicht ungewöhnlich, dass der Täter aus der Umgebung von Estenfeld stammt. Wir bitten deshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise sowohl zu den Bränden geben können, sich mit unserer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen." Philipp Hümmer, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.