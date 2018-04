Tatort Reichenbachbrücke Brandanschlag auf Lager von Obachlosen in München

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte einen Schlafplatz für Obdachlose unter der Reichenbachbrücke nahe der Münchner Altstadt in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten sich retten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, sind zwei unbekannte Männer in der Nähe des Lagers unter der Reichenbachbrücke im Münchner Stadtteil Au von einem Zeugen beobachtet worden. Einer von ihnen soll einen brennenden Gegenstand in der Hand gehalten haben, den er in das Schlaflager geworfen habe.

Obdachlose konnten sich retten

In dem Schlaflager waren zur Tatzeit vier Obdachlose zwischen 24 und 53 Jahren, die sich unverletzt ins Freie retten konnten. Ihre Habe wurde durch den Brand vollständig vernichtet.

Mehrfach hat es laut geknallt

Schlafplatz eines Obdachlosen

Der Zeuge war gegen ein Uhr in der Nacht auf Donnerstag durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Daraufhin stellte der Mann fest, dass unter der Isarbrücke ein Feuer ausgebrochen war. Innerhalb kurzer Zeit folgten weitere Knallgeräusche und das Obdachlosenlager stand in Flammen. Der Mann beobachtete, wie die beiden unbekannten Täter weitere Gegenstände ins Feuer warfen.

Polizei prüft Vorwurf des versuchten Mordes

Sogar die Brücke wurde durch das Feuer beschädigt: Laut Polizei ist teilweise Beton abgeplatzt, die Tragfähigkeit sei jedoch nicht beeinträchtigt. Der Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Gegen die flüchtigen Tatverdächtigen wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, die Polizei geht auch dem Vorwurf des versuchten Mords nach. Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle wenden.