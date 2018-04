Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Mülllager in Nürnberg-Schweinau gelöscht

Der Großbrand in einer Lagerhalle in Nürnberg-Schweinau, der am Dienstagabend (24.04.18) ausgebrochen war, ist gelöscht. Die Feuerwehr hatte insgesamt rund 20 Stunden gegen die Flammen in dem Mülllager gekämpft.

Von: Franz Engeser