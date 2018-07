Brand in Waldstück Brandstifter in Bayreuth unterwegs?

Durch die schnelle Reaktion aufmerksamer Spaziergänger hat ein Brand in einem Waldstück am Bayreuther Klinikum kam Schaden angerichtet. Laut Kripo gibt es allerdings Hinweise auf Brandstiftung.

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Sonntagmorgen in einem Waldstück unweit des Bayreuther Klinikums in der Preuschwitzer Straße gebrannt. Spaziergänger hatten in dem Wald nahe dem Stadtteil Oberpreuschwitz eine Rauchsäule entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, einen brennenden Holzstapel schnell abzulöschen und so ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Vorsätzlich angezündet?

Nach Angaben der Polizei ist Brandstiftung in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Ersten Erkenntnisse des Brandfahnders der Kriminalpolizei Bayreuth haben ergeben, dass das Holz vorsätzlich angezündet wurde. In der Region herrscht aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode die zweithöchste Waldbrandstufe.

Die Kripo Bayreuth sucht deshalb nach Zeugen. Wer im Bereich des Fußweges Richtung Oberpreuschwitz entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter folgender Rufnummer bei den Ermittlern zu melden: 0921 / 506-0